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اللغات والترجمة جامعة الأزهر تعقد اختبار القدرات الثلاثاء القادم

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:57 ص
محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر
محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر
محمود الجلاد
أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أنه تقرر عقد اختبار القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 من سبتمبر، وذلك في الساعة العاشرة صباحًا.

أماكن اختبار القدرات
وأوضح أن الاختبارات ستنعقد في مراكز الاختبارات الإلكترونية بثلاث مناطق أساسية يستطيع الطالب أن يتوجه إلى أي منها إذا كانت الأقرب إلى محل سكنه؛ تشمل القاهرة (مقر الجامعة بمدينة نصر): مركز الاختبارات المجمع أو مركز اختبارات المعامل المركزية، ودمياط مركز الاختبارات بمبنى كلية الدراسات الإسلامية بنين، 
والمقر الثالث بأسيوط (مقر الجامعة بأسيوط): مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية التربية.

اللغات والترجمة جامعة الأزهر
وأشار إلى أن الطالب يستطيع التوجه إلى أي من الأماكن قبل موعد الاختبار بنصف ساعة، ومدة الاختبار ساعة واحدة، والدخول بالرقم القومي.

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نائب رئيس جامعة الأزهر محمد الشربيني جامعة الأزهر اللغات والترجمة الدكتور محمد الشربيني

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