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الانتهاء من تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية البطاخ بـ 61 مليون جنيه بسوهاج

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أيمن الجرادي
أكد اللواء المهندس حسن عبدالغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية البطاخ بمركز المراغة.

تكلفة محطة صرف البطاخ
وأضاف "عبد الغني" أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد الوصلات المنزلية للمواطنين، والتي يبلغ عددها ٢٨٨٥ وصلة بتكلفة إجمالية تبلغ ٦١.٥ مليون جنيه بتمويل من البنك الدولي للتنمية المحلية لتخدم ٥٨١٠٠ نسمة.

رئيس مياه سوهاج
وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم الانتهاء من استلام موقع محطة الرفع والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٣٧ لترا لكل ثانية، وكذلك مد شبكات الانحدار التي تبلغ أطوالها ١٥٢٨٩ مترا وعدد ٨١٤ مطبقا بأعماق مختلفة، وخط الطرد بقطر ٢٥٠ مللي متر بطول ١٣٤٠ مترا وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الصرف الصحي وتهيئة بيئة مناسبة لهم.

الكلمات المفتاحية

قرية البطاخ سوهاج الصرف الصحي

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