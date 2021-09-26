موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برحيل رباعي المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





موسيماني يمنح الضوء الأخضر لرحيل رباعي الأهلي

وقرر بيتسو موسيماني الاستغناء عن خدمات كلا من أجاي وناصر ماهر والعربي بدر وأحمد نبيل كوكا لعدم احتياجه لهم في الموسم القادم.





ومن المفترض أن يحسم الأهلي ملف الراحلين خلال الساعات القادمة قبل غلق باب القيد.





وحقق الأهلي الفوز على إنبي بهدف نظيف في كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الاسكندرية.