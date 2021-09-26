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محافظ المنيا يفتتح المعرض الخيري لتوزيع الزي المدرسي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:05 ص
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
أحمد الخميسي
افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، المعرض الخيري لتوزيع الزي المدرسي بمناسبة العام الدراسي الجديد، على 10 آلاف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة المنيا لتوزيع حوالى 30 ألف قطعة ملابس، بنادى الشباب على كورنيش النيل بمدينة المنيا، وذلك بالتعاون بين مع إحدى الجمعيات الخيرية ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

توزيع 30 ألف قطعة ملابس
جاء ذلك بحضور، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد عبد الحميد المدير الفني للقوافل بالمحافظات، ورضا المحمدي رئيس مجلس إدارة الجمعية بالمنيا، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، وهبه جمال مدير الجمعية بالمنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال المحافظ، إن تلك الجهود تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا، من أجل الارتقاء بحياتهم، وذلك استكمالا لمسيرة النمو التي تضمن حياة كريمة للمواطنين.

نوعية الملابس
وتفقد المحافظ، أقسام المعرض المختلفة، للتعرف على نوعية الملابس الموجودة، كما حرص على التحدث مع الأسر المتواجدة داخل المعرض الخيرى، ومشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم بالملابس الجديدة، مقدما لهم التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد ومتمنيا لهم كل التوفيق والسداد.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى مع أجهزة ومؤسسات الدولة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطنين، كما حرص المحافظ على توجيه الشكر للشباب المتطوع لمشاركته في المبادرة.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التضامن، إن مبادرة الزى المدرسي تأتى تحت رعاية محافظ المنيا، وبالشراكة مع جمعية رسالة، وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، والمعرض يوفر الملابس المختلفة ومستلزمات العام الدراسي للأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان، مع إتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بما يتناسب مع رغباتهم وأذواقهم، مشيرًا أن المعرض يستمر لمدة 4 أيام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المستهدف يصل إلى حوالي 10 قرى بالمحافظة لتوزيع حوالى 30 ألف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية، على أن تقوم الجمعية بتوفير وسائل المواصلات للأسر داخل قرى المحافظة المستهدفة، مقدما الشكر لمحافظ المنيا لرعايته مبادرات الجمعية وتقديم يد العون بشكل فعال فيما يخص توفير حياة كريمة للمواطنين.

الكلمات المفتاحية

معرض خيري محافظ المنيا المنيا الزي المدرسي ‏ اسامة القاضي

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