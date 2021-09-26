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تعرف على تفاصيل مباراة تشيلسي المقبلة بالجولة السابعة في الدوري الإنجليزي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:05 ص
تشيلسي
تشيلسي
هايدي يسري
يستضيف فريق تشيلسي، يوم السبت المقبل 2‪-‬10، فريق ساوثامبتون، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين بالدوري..
يدخل البلوز اللقاء وهم في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يكون فريق ساوثامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط .

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي..
من المتوقع أن يبدء توخيل غدًا بهذا التشكيل:
في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
في خط الدفاع: تريفوه تشالوباه – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر
في خط الوسط: كالوم هودسون أودوي – ماتيو كوفاسيتش – ساؤول نيجيز – ماركوس ألونسو
في الهجوم: حكيم زياش – روميلو لوكاكو – كاي هافيرتس

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