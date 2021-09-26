تعرف على موعد العرض الثاني من مسلسل "الطاووس"

روجت الفنانة سهر الصايغ عن العرض الثاني من مسلسل "الطاووس" على صفحتها الشخصية عبر خاصية "إستوري" موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت سهر الصايغ بوستر مسلسل "الطاووس" وعلقت علية قائلا "العرض الثاني أنشاء الله بداء من ٢٧/٩ على النهار".





ومن جانب أخر يذكر أن مسلسل "الطاووس" من بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، أشرف مصيلحي، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف كريم الدليل.