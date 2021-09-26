لاشينه لاشين :"سعدت بردود أفعال الجمهور حول دور الحماة الطيبة .. ويسرا اللوزي إنسانه صافية وملتزمة ( خاص )





كشفت الفنانة لاشينه لاشين، لـ"الفجر الفني" سبب تحمسها لحكاية " بالورقه والقلم" مشيرة إلي أن حكايات مسلسل " إلا أنا" لديها أعلى نسب مشاهدة منذ العام الماضي، واي فنان يتمني المشاركة في عمل ناجح ، لافتة إلي أنها شاركت في حكاية " لازم اعيش" السنه الماضية وحققت نجاحًا كبيرًا .



وتحدثت لاشينه لاشين، عن ترشيحها للعمل قائلة:" ترشيحي جاء عن طريق المخرج محمد بكير، وهو ليس اول عمل معه فقد عملت معه من قبل في مسلسل " ابن اصول".



وأضافت :" توقعنا نجاح الحكاية وردود الأفعال أثناء البروفات، حيث أن موضوع الحكاية حساس للغاية، قدمنا فكرة كيف يحدث بمنتهى السهولة تهكير موبايل وتدمير حياه عائلة بسبب شخص غير سوي، وقدمنا كيفية نشأة شخص سوي".





وتابعت:" سعدت للغاية بردود الأفعال وتصدرنا التريند طوال الأسبوع لاغلب مشاهد العمل ومشاهدي حيث سعدت بتعليقات الجمهور حول دور الحماة الطيبة وتمنى الكثيرين أن تكون حماته بهذا الشكل، السوشيال ميديا جعلتنا سعداء لان ردود الأفعال كانت مباشرة، وكنا ننتظر التريندات أثناء التصوير ونتوقع ما المشاهد التي ستكون تريند ".





وأعربت لاشينه لاشين، عن سعادتها بكواليس العمل مع يسرا اللوزي :" يسرا إنسانه صافية وصادقة وتحترم المواعيد بشكل كبير والكواليس كانت ممتعة، ودائمًا أري أن كواليس العمل يشعر بها المشاهد ،وعلى الرغم من انتهائنا من التصوير وبعدد الساعات الطويلة المُجهدة إلا اننا شعرنا بالحزن وتوعدنا بالمقابلات".