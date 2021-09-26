زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب تايوان

ضرب زلزال، بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر تايوان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي سياق آخر، أرسلت الصين 19 طائرة مقاتلة باتجاه تايوان في عرض كبير للقوة، اليوم الخميس، بعد أن أعلنت الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي عزمها على الانضمام إلى مجموعة تجارية في المحيط الهادئ تضم 11 دولة تقدمت الصين بطلب للانضمام إليها.

وقالت وزارة الدفاع بالجزيرة في بيان إن تايوان نشرت قوات دوريات جوية ردًا على الطائرات الصينية وتعقبتهم بأنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم. ومن بين الطائرات المختلفة، التي حلق بعضها في مسار طويل على شكل حرف L، كانت هناك 12 طائرة من طراز J-16 وطائرتان من طراز J-11، بالإضافة إلى قاذفات وطائرة مضادة للغواصات.