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فريقا "التموين" في أولى مبارياتهما ببطولة الجمهورية للشركات.. اليوم
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:49 ص
أحمد فشير
يخوض فريقا كرة القدم الشاطئية وفريق الكرة الخماسية لوزارة التموين والتجارة الداخلية أولى مبارياتهما اليوم في بطولة الجمهورية 54 للشركات، والتي يتنافس فيها 31 فريق من عدد كبير من الشركات بمصر.
وأكد سامي مختار - رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالوزارة، أن أولى مباريات فريق الوزارة للكرة الشاطئية فوق سن 35، ستجرى اليوم مع فريق النحاس المصرية في تمام الساعة 12 ضمن المجموعة الأولى لتلك اللعبة.
وأشار إلى أن أولى مباريات فريق الكرة الخماسية للوزارة ستكون أيضا غدا مع فريق هيئة قناة السويس ويوم الاثنين القادم مع فريق نادي الصيد، و أضاف أن فريقا الوزارة يتلقيا اهتمام بالغ من الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي أكد على تذليل العقبات أمام الفريقين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية في التموين، أن فريقا الوزارة قد حصدا العديد من البطولات العام الماضي في الكرة الشاطئية وكره القدم الخماسية مشيرا الى ان تشكيل الفريق هذا العام يشمل دسوقي احمد - سكرتير عام اللجنة وحسام عبد المتعال و كابتن عادل أبو العلا - مدرب حراس المرمى و كابتن احمد مطراوي - المدرب العام.