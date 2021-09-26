فريقا "التموين" في أولى مبارياتهما ببطولة الجمهورية للشركات.. اليوم

يخوض فريقا كرة القدم الشاطئية وفريق الكرة الخماسية لوزارة التموين والتجارة الداخلية أولى مبارياتهما اليوم في بطولة الجمهورية 54 للشركات، والتي يتنافس فيها 31 فريق من عدد كبير من الشركات بمصر.





وأكد سامي مختار - رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالوزارة، أن أولى مباريات فريق الوزارة للكرة الشاطئية فوق سن 35، ستجرى اليوم مع فريق النحاس المصرية في تمام الساعة 12 ضمن المجموعة الأولى لتلك اللعبة.





وأشار إلى أن أولى مباريات فريق الكرة الخماسية للوزارة ستكون أيضا غدا مع فريق هيئة قناة السويس ويوم الاثنين القادم مع فريق نادي الصيد، و أضاف أن فريقا الوزارة يتلقيا اهتمام بالغ من الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي أكد على تذليل العقبات أمام الفريقين.



