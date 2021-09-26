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الجمهور يشيد بالحلقة الأولى من حكاية " عقبال عوضك"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:28 ص
مي كساب
مي كساب
آيه عبد العزيز
أشاد الجمهور بالحلقة الأولى من حكاية "عقبال عوضك"، ضمن سلسلة "حكاية زي القمر" للفنانة مي كساب، بعد أن ناقشت الحلقة التي كانت الفنانة بطلتها، موضوع تأخر سن الزواج.



وكانت التعليقات على حكاية "عقبال عوضك "، وأداء مي كساب، "الحلقة كانت تحفة وانتي عسل يامي جدا بحب تمثيلك جدا"، وقال آخر "أنتى ممثلة شاطرة أوى ربنا يوفقك".

وأضاف آخر " أنتي قمر يا مي مغنية قوية وممثلة صادقة جدا، وزوجة وأم ممتازة ربنا معاكي".

وعلق آخر "حلوة اووي وحقيقية جدا وبالذات كلامك".


حكاية " عقبال عوضك" تأليف فداء الشندويلي بطولة مي كساب،محمد جمعة،رباب ممتاز،هالة فاخر.
الجمهور يشيد بالحلقة الأولى من حكاية " عقبال عوضك"
الجمهور يشيد بالحلقة الأولى من حكاية " عقبال عوضك"

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مي كساب عقبال عوضك زي القمر رباب ممتاز حكاية عقبال عوضك

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