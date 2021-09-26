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تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد بالجولة السابعة في الدوري الإنجليزي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:29 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
هايدي يسري
يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للجولة السابعة بالدوري الإنجليزي، وسيبذل لاعبي الشياطين الحمر أقصي جهدهم للفوز و تعويض الجماهير عن الخسارة في المباراة السابقة له بالدوري، حيث فاز فريق أستون فيلا بهدف دون رد.

وسيستضيف فريق مانشستر يونايتد، يوم السبت المقبل 2‪-‬10، فريق ايفرتون ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين بالدوري..
يدخل الشياطين الحمر اللقاء وهم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يكون فريق إيفرتون في المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد..
حراسة المرمي: ديفيد دي خيا.
في خط الدفاع: آرون فان بيساكا – ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شو.
في خط الوسط: بول بوجبا – فريد.
أمامهما: فان دي بيك – برونو فيرنانديز – جادون سانشو.
في الهجوم: كريستيانو رونالدو.

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