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اليوم.. أقامه ندوه تكريم لخالد الصاوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:31 ص
خالد الصاوي
خالد الصاوي
آيه عبد العزيز
تقام اليوم ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي، ويديرها الناقدة ناهد صلاح، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذي تستمر فعالياته حتى 30 سبتمبر الجاري.

وقد تم تكريم خالد الصاوي، في حفل الافتتاح الذي أقيم أمس وأبدى سعادته بهذا التكريم.

يذكر أنه تم تكريم عدد كبير في مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 37 من رموز الفن المصري وهم المخرج عمر عبد العزيز، ومدير التصوير والممثل طارق التلمساني، والراحلة كوثر هيكل، والناقدة خيرية البشلاوي، ومن العرب لدينا المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار.
اليوم.. أقامه ندوه تكريم لخالد الصاوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي
اليوم.. أقامه ندوه تكريم لخالد الصاوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

الكلمات المفتاحية

مهرجان الاسكندريه السينمائي خالد الصاوي الفجر الفني

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