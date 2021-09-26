اليوم.. أقامه ندوه تكريم لخالد الصاوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

تقام اليوم ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي، ويديرها الناقدة ناهد صلاح، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذي تستمر فعالياته حتى 30 سبتمبر الجاري.



وقد تم تكريم خالد الصاوي، في حفل الافتتاح الذي أقيم أمس وأبدى سعادته بهذا التكريم.



يذكر أنه تم تكريم عدد كبير في مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 37 من رموز الفن المصري وهم المخرج عمر عبد العزيز، ومدير التصوير والممثل طارق التلمساني، والراحلة كوثر هيكل، والناقدة خيرية البشلاوي، ومن العرب لدينا المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار.