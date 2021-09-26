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الصحة تكشف عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن إجمالي عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح وصل منهم 17 مليون شخص، منهم 3 مليون سجلوا خلال شهر سبتمبر فقط.

وأشار "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن عدد من حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن بلغ 13 مليون، مضيفا أن عدد مراكز التطعيم وصلت إلى 850 مركز منهم مراكز عملاقة، مضيفا أن الفيروس لا يؤثر على المتطعمين بدرجة كبيرة.

وأضاف أن الدول التي لديها كميات من اللقاح تعمل على منح لقاحات للدول التي لم تحصل على تطعيمات بدرجة كافية حتى لا يحدث تحور لفيروس كورونا، متابعا أن مصر أدركت هذا الأمر وعملت على تنويع مصدر الحصول على اللقاح، فضلا عن التوجه للتصنيع المحلي.

وكشف أن 60 ألف مواطن وصلت لهم رسائل توعوية بأهمية التسجيل للحصول على اللقاح من خلال حملة "معا نطمئن.. سجل الآن".

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