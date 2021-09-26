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تطورات عقد علي معلول مع الأهلي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:30 ص
معلول
معلول
أشرف عبد الناصر
يعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي جلسة مع التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال ساعات لحسم ملف تجديد عقد الأخير.

الأهلي يجدد عقد معلول
وأنهى مدير التعاقدات الاتفاق مع اللاعب ووكيله يتبقى فقط مدة العقد، حيث يرغب مسئولو الأهلي في تمديد عقد اللاعب موسمين، بينما أصرّ معلول على التجديد لثلاثة مواسم قادمة.

وينتهي عقد اللاعب التونسي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل صيف ٢٠٢٢، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الرحيل إليه في يناير القادم.

وحقق الأهلي الفوز على إنبي بهدف نظيف في كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الاسكندرية.

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