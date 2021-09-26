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القنطار فوق الـ 4500 جنيها.. في أول مزاد للقطن بكفر الشيخ

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
نظمت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أول مزاد لبيع الأقطان في محافظة كفر الشيخ، في إطار تعميم منظومة التداول الجديدة للموسم 2021-2022 على مستوى الجمهورية. 

وبلغت الكميات المباعة نحو 4.9 ألف قنطار قطن بأسعار للترسية تراوحت بين 4540 جنيها و4590 جنيها للقنطار الواحد. وتمت الترسية لصالح عدد 6 شركات هي : الكان، العمدة، الفريد، النهر، الإخلاص ،رجب. 

وتمت المزايدة على كميات الأقطان الوادرة لعدد من مراكز التجميع المحددة في المراكز الإدارية بالمحافظات، حيث تعتمد المنظومة الجديدة للتداول على توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية للمزارعين (بسعر التكلفة) من خلال مراكز التجميع حفاظا على نظافة القطن وجودته، وقيام المزارعين بتسليم الأقطان معبأة في هذه الأكياس مباشرة دون وسطاء إلى مراكز التجميع لبيعها في مزادات علنية بما يحقق أفضل سعر للمزارع.

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قطاع الاعمال شركات القطن القنطار الاقتصاد المصري اخبار مصر

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