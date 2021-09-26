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نقابه المهن الموسيقية تقرر النظر في تظلم رضا البحراوي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:39 ص
رضا البحراوي وحسن شاكوش
رضا البحراوي وحسن شاكوش
آيه عبد العزيز
قررت نقابة المهن الموسيقية اليوم النظر في التظلم الذي تقدم به المطرب رضا البحراوي، ضد قرار وقفه إثر خلافه الشهير مع حسن شاكوش مغني المهرجانات.

وينتظر رضا البحراوي، قرار نقابة الموسيقيين، بعد التزامه بالتوقف عن الغناء طوال الفترة الماضية، بعد صدور القرار بحقه بداية الشهر الجاري.


كشف سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية عن قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن حسن شاكوش، ورضا البحراوي، عقب التحقيق معهما اليوم بسبب الازمة التي نشبت بينهما.

وقال سعد متولي، فى تصريح صحفي أنه قررت النقابة بعد سماع أقوال كل من حسن شاكوش ورضا البحراوي ووقف رضا شهرين وعدم حصول حسن شاكوش على تصريح مجددا من النقابة والغاء التصريح السنوي الخاص به.
نقابه المهن الموسيقية تقرر النظر في تظلم رضا البحراوي
نقابه المهن الموسيقية تقرر النظر في تظلم رضا البحراوي

الكلمات المفتاحية

نقابة المهن الموسيقية رضا البحراوي حسن شاكوش الفجر الفني

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