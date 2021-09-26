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القوات السودانية تتصدى لمحاولة توغل لقوات إثيوبية في قطاع أم براكيت

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية لفضايةسكاي نيوز عربية، أن القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل لقوات إثيوبية في قطاع أم براكيت.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

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