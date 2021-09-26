عاجل.. وزير الإسكان يتفقد المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة

يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة موسعة لتفقد سير الأعمال بالمشروعات المختلفة، بمدينة المنصورة الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



