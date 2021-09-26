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عاجل.. وزير الإسكان يتفقد المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:33 ص
أحمد الشيخ
يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة موسعة لتفقد سير الأعمال بالمشروعات المختلفة، بمدينة المنصورة الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تطل المنصورة الجديدة على البحر الابيض المتوسط بطول 15 كم، تتوسط مدينة المنصورة الجديدة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتم صدور القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2017 بمساحه 5104 فدان،
وتم صدور قرار جمهورى رقم (8) لسنه 2018 باضافه مساحه 809 فدان ليصبح اجمالى مساحه المدينة 5913 فدان، تنفذ مدينه المنصورة الجديدة على اربع مراحل، وتبلغ مساحه المرحله الاولى لمدينه المنصورة الجديدة حوالى 2063 فدان .