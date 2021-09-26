بهذه الكلمات أصالة تتغزل في زوجها "نعمة كبيرة وهديّه منّ ربّ العالمين.. وأنا شريكة حياته وصديقته و حبيبته"

تغزلت الفنانة السورية أصالة نصري، في زوجها الشاعر فائق حسن، حيث نشرت فيديو جديد له عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



علقت أصالة على الفيديو قائلة "نعمة كبيرة وهديّه منّ ربّ العالمين غالية بحمد الله عليها كلّ لحظة.. أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته".



يذكر أن الفنانة أصالة شاركت في أغنية "الدنيا ليها طعم جديد" وهي من كلمات منه القيعي والحان ايهاب عبدالوهاب وتوزيع علي فتح الله.