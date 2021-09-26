Advertisements

بهذه الكلمات أصالة تتغزل في زوجها "نعمة كبيرة وهديّه منّ ربّ العالمين.. وأنا شريكة حياته وصديقته و حبيبته"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:22 م
صورة الفنانة أصالة وزوجها فائق حسن
صورة الفنانة أصالة وزوجها فائق حسن
أروي حمدي
تغزلت الفنانة السورية أصالة نصري، في زوجها الشاعر فائق حسن، حيث نشرت فيديو جديد له عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

علقت أصالة على الفيديو قائلة "نعمة كبيرة وهديّه منّ ربّ العالمين غالية بحمد الله عليها كلّ لحظة.. أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته".

يذكر أن الفنانة أصالة شاركت في أغنية "الدنيا ليها طعم جديد" وهي من كلمات منه القيعي والحان ايهاب عبدالوهاب وتوزيع علي فتح الله.

الكلمات المفتاحية

أصالة وزوجها أصالة

أخبار تهمك

اسم مفاجأة يقترب من الانضمام للجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة سارة في باريس سان جيرمان قبل موقعة السيتي

منذ 35 دقيقة

نجم المنتخب السابق: مانويل جوزيه رفض وجودي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

لهذا السبب... الأهلي يهدد بدر بانون بالعقوبات

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تطورات عقد علي معلول مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

منذ حوالي 4 ساعات

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

ليس ناصر ماهر.. بيراميدز يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الإسكان يتفقد المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

كندة علوش توجه رسالة للمطربة أصالة

بهذه الكلمات.. شام الذهبي توجه رسالة لأشقائها

أصالة تؤكد زواجها من فائق حسن وتوجه رسالة لأهل زوجها

شاهد.. الصورة الأولى من حفل زفاف الفنانة أصالة

تستاهلوا كل الحب اللي بالدنيا.. بهذه الكلمات جومانة مراد تهنئ أصالة بمناسبة زواجها

"تستاهلي الفرحة".. بهذه الكلمات أحلام تهنئ أصالة بمناسبة زواجها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 م

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

11:02 ص

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

09:09 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

01:06 ص

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

12:57 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements