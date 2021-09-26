مي كساب تكشف لـ"لفجر الفني" تفاصيل ألبومها الجديد " أنا ماما يلا"

كشفت الفنانة مي كساب لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل ألبومها الجديد " أنا ماما يلا" مشيرة إلي أنه يحتوي على 10 أغاني واستقرت على إختيارهم والآن في مرحلة التنفيذ والغناء مضيفة أن زوجها أوكا سيشارك معها في أغنية من الألبوم بالغناء والألحان بعنوان " عم الناس" كما يشارك في لحن أغنية آخري بعنوان " الخريطة" ولم تستقر على المطرب الذي سيشاركها الدويتو.





كما صرحت مي كساب أنها تعاونت مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم:" تامر علي،عزيز شافعي،حسن عطية،أسامه محرز،توما،زوجها أوكا.





وفي سياق آخر،يُعرض حاليًا للفنانة مي كساب حكاية " عقبال عوضك" احدي حكايات مسلسل " زي القمر" من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام ويشاركها البطولة محمد جمعه،هالة فاخر،رباب ممتاز،راندا عبد السلام.