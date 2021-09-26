بدء ندوة الفنان خالد الصاوي بعرض فيلم وثائقي عن حياته واهم اعماله (صور)









انطلقت منذ قليل ندوة الفنان خالد الصاوي، والمقامه ضمن فعليات الدورة الـ37 من مهرجان الاسكندرية السينمائي، وتدير الندوة الناقدة ناهد صالح، حيث تشهد حضور عدد كبير من رواد المهرجان وعشاق السينما المصرية.













وبدأت الندوة بعرض فيلم وثائقي عن الفنان خالد الصاوي، وتضمن الفيلم سردت لمسيرته وتاريخه الفني، بالاضافة إلى دمج بعض من مقطع افلامه التي حققت نجاحًا كبيرة، وحصت من خلالها على جوائز عديدة.





الجدير بالذكر افتتح مساء أمس، مهرجان الإسكندرية السينمائي دورته الـ 37 بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وشهدت تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.



