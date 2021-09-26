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ضبط 400 طربة حشيش بحوزة أحد الأشخاص بالإسماعيلية

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:24 م
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة المركز، من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) حال قيادته لإحدى السيارات، وبحوزته (400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).
اعتراف المتهم
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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