Advertisements

وفد حكومي سوداني يصل إلى مدينة بورتسودان

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:24 م
حمدوك
حمدوك
وكالات

وصل وفد حكومي سوداني، إلى مدينة بورتسودان في إطار مبادرة لحل الأزمة التي نشبت مؤخرًا فى شرق البلاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أغلق محتجون، أمس السبت، خطين لتصدير واستيراد النفط في مدينة بورتسودان بالسودان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

أخبار تهمك

نجم المنتخب السابق: مانويل جوزيه رفض وجودي في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة سارة في باريس سان جيرمان قبل موقعة السيتي

منذ نصف ساعة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

لهذا السبب... الأهلي يهدد بدر بانون بالعقوبات

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ليس ناصر ماهر.. بيراميدز يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات عقد علي معلول مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الإسكان يتفقد المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

اسم مفاجأة يقترب من الانضمام للجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

منذ حوالي 4 ساعات

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 م

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

11:02 ص

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

09:09 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

01:06 ص

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

12:57 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements