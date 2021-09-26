وفد حكومي سوداني يصل إلى مدينة بورتسودان

وصل وفد حكومي سوداني، إلى مدينة بورتسودان في إطار مبادرة لحل الأزمة التي نشبت مؤخرًا فى شرق البلاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

أغلق محتجون، أمس السبت، خطين لتصدير واستيراد النفط في مدينة بورتسودان بالسودان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.