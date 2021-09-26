الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة أحدهم وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية)، بقصد الإتجار.

اعتراف الجناة

وبمواجهتهم أقروا بمزاولتهم نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، واتفاقهم على التقابل لتبديل المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم، وأضاف إثنين من المتهمين باتفاقهما مع الآخران على تبديل المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من العملة الأجنبية للعملة الوطنية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



