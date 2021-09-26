Advertisements

الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:28 م
المتهمون
المتهمون
هبة عبد الحفيظ
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة أحدهم وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية)، بقصد الإتجار.
اعتراف الجناة
وبمواجهتهم أقروا بمزاولتهم نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، واتفاقهم على التقابل لتبديل المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم، وأضاف إثنين من المتهمين باتفاقهما مع الآخران على تبديل المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من العملة الأجنبية للعملة الوطنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر قوات الأمن حوادث تحقيق الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

نجم المنتخب السابق: مانويل جوزيه رفض وجودي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير الإسكان يتفقد المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

لهذا السبب... الأهلي يهدد بدر بانون بالعقوبات

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات عقد علي معلول مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

اسم مفاجأة يقترب من الانضمام للجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

منذ حوالي 4 ساعات

ليس ناصر ماهر.. بيراميدز يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة سارة في باريس سان جيرمان قبل موقعة السيتي

منذ 34 دقيقة

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 م

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

11:02 ص

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

09:09 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

01:06 ص

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

12:57 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements