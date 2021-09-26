مي كساب :" هذا ما جذبني في حكاية " عقبال عوضك" ..ومحمد جمعة غول تمثيل ( خاص)

كشفت الفنانة مي كساب لـ"الفجر الفني" عن سبب تحمسها لحكاية " عقبال عوضك" مشيرة إلي أنها فكرة حلوة للغاية وتلمس بنات كثيرين بالإضافة إلي إعجابها بفكرة الحلقات القصيرة لانها تكون خالية من الإيقاع السريع والمط وإطالة الأحداث.







كما تحدثت مي كساب، عن القضية التي يطرحها العمل قضية تأخر الزواج قائلة:" أري أن فكرة الزواج هي قسمة ونصيب أولا وأخيرًا ولكن هناك أسباب منها عدم الوعي،والانغلاق على الفتيات مثل شخصية " شادية" التي ترعي والدتها المريضة التي تركوها أشقائها لها ولم تجد اهتمام من أحد او فرص للتعارف على أشخاص.







وأعربت مي كساب، عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد جمعة، مشيرة إلي أنه غول تمثيل،وموهبة كبيرة ويستحق أكثر من ذلك قائلة:" كنت بقوله دايما بعد كل " مشهد" يساتر يارب وهي تقٌال في وسط المهرجانات على الفنانين الجامدين "





وأضافت:" هالة فاخر ممثلة كبيرة وسعدت بمشاركتها لنا على مدار حلقتين في العمل،ومحظوظة بالعمل مع منتجة واعية وتهتم بالتفاصيل مثل مها سليم والمخرج معتز حسام الذي يهتم بالممثل في المقام الأول والأخير "



كما كشفت مي كساب عن الحكايات التي شاهدتها من مسلسل " زي القمر" ونالت إعجابها قائلة:" شاهدت حكاية " حته مني" للفنانة الهام شاهين وعجبتني للغاية كما أعجبت بحكاية " انا قبلت" للفنانة ايتن عامر وشاركت بأغنية في العمل ".





حكاية" عقبال عوضك" تأليف فداء الشندويلي" وإخراج معتز حسام بطولة مي كساب،محمد جمعة،رباب ممتاز،ايمان السيد،هالة فاخر وعدد كبير من النجوم