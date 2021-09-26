ضبط 3332 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر السلبية





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:



الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات



شنت الإدارة، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (3332) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.



الإدارة العامة لشرطة الكهرباء



أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12427) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.



الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم



أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (160) قضية متنوعة من بينها "ضرائب عامة وقيمة مضافه، جمارك، حماية أموال ومتعلقات الدولة".



الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة



أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (187) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).



الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة



أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1231) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).



هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.





اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الافتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.