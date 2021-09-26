نجم المنتخب السابق: مانويل جوزيه رفض وجودي في الأهلي





أكد مختار مختار، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي السابق، أن مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي، رفض تواجده في القلعة الحمراء.





وقال مختار مختار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لم أعلم سبب عدم تقبُّل مانويل جوزيه لتواجدي معه في الأهلي، تقريبًا مكنتش على هواه".





وأشار إلى أنه ليس على خلاف مع رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، موضحًا أنه تفاجأ بهجومه ضده.





واسترسل، "اللاعب المعتزل الذي يقوم بالهجوم على الخصم من أجل التريند يقلل من نفسه".



