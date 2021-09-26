ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الشرقية) بأنه عقب قيامها بركن السيارة ملكها أمام أحد المراكز التجارية بدائرة القسم، ولدى عودتها اكتشفت كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة يد بداخلها (جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مجموعة من الأوراق)، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بالسرقة.

التحريات وجمع المعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (آخر له معلومات جنائية).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - بنسة حديدية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.. باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة.



وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، واعترفا بارتكاب عدد ( 7 ) حوادث سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط جهاز "لاب توب" ملك أحد المجنى عليهم، وأقرا بتصرفهما فى باقي المسروقات المستولى عليها بالبيع لأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنهم"، وإنفاقهما المبلغ المالي متحصلات بيع تلك المسروقات على شراء المواد المخدرة ومتطلباتهما الشخصية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



