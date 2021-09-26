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موعد مباراة يوفنتوس وتشيلسي في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:30 م
يوفنتوس
يوفنتوس
غدير أحمد
ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية، نهائي من العيار الثقيل ستجمع بين نادي يوفنتوس ومضيفه فريق تشيلسي، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وستعود الجماهير من جديد لحضور المنافسات بعد آخر نسختين لعبتا بمدرجات خاوية بسبب فيروس كورونا، وهو ما يعني أن الإثارة ستكون مضاعفة بكل التأكيد.

وبدأت مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22 يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، وتنتهي يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021.

موعد مباراة يوفنتوس ونظيره تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة يوفنتوس ومضيفه تشيلسي يوم الأربعاء 29 من سبتمبر الجاري، على يوفتوس ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقة لمباراة يوفنتوس ونظيره تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

وينقل مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات القطرية beIN SPORTS .

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موعد مباراة يوفنتوس وتشيلسي تشيلسي

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