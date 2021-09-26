عاجل.. تحرك جديد من الضرائب بشأن الممولين على يوتيوب وفيس بوك (فيديو)

قال الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن الممول لكي يفتح ملفا ضريبيا يجب أن يقدم بطاقته الشخصية وعقد الإيجار أو عقد الملكية للمقر الذي يمارس فيه النشاط ويتم التوجه إلى أقرب مأمورية ضرائب له.





وأشار "الجيار"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، إلى أن المصلحة لا تطلع على الحسابات البنكية الخاصة بالممولين من البلوجرز واليوتيوبرز، لكنها تحصل على المعلومات من القناة على يوتيوب عن طريق التواصل مع الشركات الرسمية.





وأضاف أن الشركات الدولية مثل فيسبوك وجوجل التي تمارس نشاطا دوليا يكون لها فرع في مصر، وبالفعل تم التواصل مع إدارات يوتيوب وفيس بوك وغيرها من المواقع الإلكترونية لجمع المعلومات الخاصة بالممولين وسيتم التعامل معهم ضريبيا في حالة عدم الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية.



