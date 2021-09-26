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حملة أمنية مكبرة بأسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:39 م
المتهمون
المتهمون
هبة عبد الحفيظ
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهداف دائرة مركز وقسم شرطة أبو تيج.
ضبط عدد (31) قطع سلاح ناري
أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: ضبط عدد (31) قطع سلاح ناري (7 بنادق آلية- 13 بندقية خرطوش -
9 فرد محلى- 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (23) متهم وضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة (3) متهمين، وتنفيذ عدد (507) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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