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القوات السودانية تتصد لمحاولة توغل لقوات إثيوبية

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
وكالات

قال رئيس المجلس الانتقالي السيادي بالسودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، إن القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل لقوات إثيوبية.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

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