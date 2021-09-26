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عضو"إسكان الشيوخ": قانون الإدارة المحلية ضمن أولوياتي في الانعقاد الثاني

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:44 م
النائب أحمد شعبان
النائب أحمد شعبان
إيمان أسامة
قال النائب أحمد شعبان، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن أولوياته في بداية الانعقاد الثاني للبرلمان هى المساهمة الفعالة في إخراج قانون الإدارة المحلية للنور لاستكمال منظومة الرقابة على أداء الحكومة والمساهمة في خطة التنمية المحلية في كافة ربوع الوطن.

قانون الإدارة المحلية 
وأضاف"شعبان" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن من أولوياته أيضًا المشاركة الفعالة في مراجعة قانون الإيجارات المزمع تقديمه من الحكومة حتى لا يكون فيه ضرر بالغ على ملايين المستأجرين التى استقرت حياتهم على وضع موروث ومستقر لحساب بضع آلاف من الملاك أو ورثتهم فهذا القانون من الخطورة أن يمرر دون فتح مناقشات جادة بالمجلسين وبالمشاركة في حوار مجتمعي للسماع لجميع عناصر القضية.

لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن هناك الكثير من القضايا الهامة التى سنحاول فتح ملفاتها في دور الانعقاد الثانى ومن أبرزها قضية سد النهضة وما تدبره الحكومة من إجراءات لمواجهة الفقر المائي الذى بات يهدد مسيرة التنمية وحياة الشعب وكذلك مناقشة الحكومة في ما أعدته من خطط للإستفادة القصوى من مياه الأمطار المُهدرة والتى تجاوزت في السنوات الأخيرة حصة مصر من مياه النيل في ظل المتغيرات المناخية التى زادت من معدلات كثافة الأمطار التى تهطل على الأراضى المصرية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لبدء الدورة الثانية، في الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم السبت، بتاريخ 2 أكتوبر المقبل.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا برقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لبدء الدورة الثانية، في الفصل التشريعي الأول، وذلك بتاريخ 5 أكتوبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ لجنة الإسكان قانون الإدارة المحلية

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