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182 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:44 م
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
ريما خليفة
أعلن أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم وزارة التربية والتعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 182 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مع إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وأضاف عطا، أنه يُمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام، التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:

1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).
3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعات التكنولوجية تعُد خُطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، حيث تعُد امتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية، وفقًا لأحدث نُظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يُحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق، مؤكدًا أنه يجب على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يتم السماح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية المُتبعة بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء غد الاثنين الموافق 27 سبتمبر الجاري.

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تنسيق الشهادات الفنية بوابة الفجر الفجر التعليم العالي

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