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روان بن حسين تطلق أغنيتها الجديدة "لا تغنيلي"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:52 م
روان بن حسين
روان بن حسين
هبة أحمد

أطلقت المطربة روان بن حسين، أغنيتها الثانية بعنوان "لا تغنيلي"من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان ادهم، توزيع نور هاشم، ميكس و ماسترينغ طيف عادل، الاغنية ايقاعية عصرية شبابية تحاكي فيها روان الحبيب بإحساس واداء متمكن.

 كما انها أقرب إلى السهل الممتنع من ناحية الكلام واللحن والتوزيع حيث تنقلت فيها من مقطع الى آخر بسلاسة وخفة.

 أما الكليب الذي اخرجه كاتب الاغنية محمد سعيد حارب فقد حاول من خلاله ان يقدم روان بصورة شبابية عصرية وخصوصًا من خلال اللوكات التي اعتمدتها من التسريحات والماكياج والثياب في مشهدية متعددة الديكور ناهيك عن تقنية الغرافيكس والمعاني التي صورها المخرج من خلال صورة القلب والعيون المتكررة متفاعلة "روان" مؤثرة متجددة وعصرية من خلال هذا العمل الذي يشكل نقلة نوعية لها والذي سيكون بمثابة هدية إلى متابعينها على امتداد العالم العربي.

 اشارة الى ان شركة "Music Is My Life " هي من تتولى ادارة اعمال روان وادارة التوزيع الرقمي لشركة “وتري”.

لمشاهدة فيديو كليب "لا تغنيلي " على يوتيوب الذي تخطى ال ١٠٠ ألف مشاهدة في ١٢ ساعة فقط من إطلاقه :
https://youtu.be/SSNBX9PpjMw

الكلمات المفتاحية

لا تغنيلي روان بن حسين

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