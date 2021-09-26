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بزغروطه.. داليا مصطفي تنتهي من تصوير مسلسل "حرير مخملي"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:00 م
صورة الفنانة داليا مصطفي
صورة الفنانة داليا مصطفي
أروي حمدي
أنتهت الفنانة داليا مصطفى، من تصوير مشاهدها في مسلسل "حرير مخملي" حيث نشرت "داليا" فيديو من تصوير المشهد الأخير وهي تقود سيارة ضمن أحداث مسلسل بعدما أعلن المخرج أنتهاء تصوير، أطلقت داليا "زغروطة" تعبيرًا عن فرحتها بانتهاء تصوير مشاهدها فى العمل الدرامى، وعلقت على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "فركش.. حرير مخملى".


تدور أحداث مسلسل "حرير مخملي" حول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذي يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها، وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث،  حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي في الفترة من بداية الثمانينيات وحتى بداية الألفية الثالثة.



ومن جانب أخر مسلسل "حرير مخملي" من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

الكلمات المفتاحية

داليا مصطفى حرير مخملي

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