حسين زين يشارك بـ'المنتدى الدولي للاتصال الحكومي' بالشارقة

شارك اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بفعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمركز "إكسبو الشارقة".





ويأتي المنتدى تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور شخصيات محلية وإقليمية وعالمية، تضم رؤساء دول سابقين ووزراء ومسؤولين حكوميين، ونخبة من خبراء الإعلام.





وقالت الهيئة الوطنية للإعلام، إن مشاركة حسين زين تأتي في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع الأشقاء بدولة الإمارات لبحث مختلف أوجه التعاون الإعلامي والتعرف على المستجدات في عالم الإعلام والاتصال



