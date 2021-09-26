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حسين زين يشارك بـ'المنتدى الدولي للاتصال الحكومي' بالشارقة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
شارك اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بفعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمركز "إكسبو الشارقة".

ويأتي المنتدى تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور  شخصيات محلية وإقليمية وعالمية، تضم رؤساء دول سابقين ووزراء ومسؤولين حكوميين، ونخبة من خبراء الإعلام.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام، إن مشاركة حسين زين تأتي في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع الأشقاء بدولة الإمارات لبحث مختلف أوجه التعاون الإعلامي والتعرف على المستجدات في عالم الإعلام والاتصال  

وأضافت في بيان لها، أن المنتدى يناقش في دورته العاشرة، آليات تعزيز جهوزية الحكومات والمؤسسات، لمواكبة التحول الذي تفرضه المتغيرات والتأثير في توجهاتها لصالح استقرار المجتمعات، كما يتطرق إلى كيفية التعامل مع الأزمات المحلية والدولية، وآثار الاتصال الحكومي بعيدة المدى في الأوقات الاستثنائية، إلى جانب آليات صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وتوسيع التخصصات داخل إدارات الاتصال الحكومي، لتشمل علماء النفس والاقتصاد السلوكي.

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حسين زين الوطنية للإعلام المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الفجر إمارة الشارقة

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