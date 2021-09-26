Advertisements

مختار: "تمنيت الانضمام إلى الأهلي حتى لو هقعد على دكة البدلاء"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 12:58 م
مختار مختار
مختار مختار
أمل الحلفاوي
أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي السابق، أن عملية انتقاله إلى القلعة الحمراء، كانت غاية في الصعوبة، مشيرًا إلى أنه تمنى الانضمام إلى صفوفه حتى إذا كان سيجلس على مقاعد البدلاء.

وقال مختار مختار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "انتقالي للأهلي كان في منتهي الصعوبة، ملف الانتقالات في هذا الزمن كان صعب جدًا".

وتابع، "في جيل السبعينات كان هناك عدد كبير من المواهب في جميع أندية مصر، وليس الأهلي والزمالك فقط، عندما شاهدني الكابتن جوهري في الملعب قال للمسئولين هذا اللاعب لابد من ضمه للأهلي".

واستكمل، "كنت أتمنى فقط التواجد على دكة الاهلي، إلا أنني بذلت قصارى جهدي، حتى أصبحت من العناصر الأساسية، انضممت في جيل كان غني بالمُبدعين".

وأضاف، "جميع المدربين كانوا يحبوني، ولكن هيديكوتي أكثر من أثر بي، وكنت ملتزم داخل وخارج والملعب، ولا أحب افتعال المشاكل، وهذا سر مشاركتي بشكل أساسي مع الاهلي".

وذكر، "عندما انتصرنا على تونس في تصفيات 78 حصلنا على مكافأة لم نكن نحلم بها، 1000 جنيه".

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مختار مختار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة سارة في باريس سان جيرمان قبل موقعة السيتي

منذ 36 دقيقة

تطورات عقد علي معلول مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

اسم مفاجأة يقترب من الانضمام للجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

منذ حوالي 4 ساعات

ليس ناصر ماهر.. بيراميدز يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم المنتخب السابق: مانويل جوزيه رفض وجودي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

لهذا السبب... الأهلي يهدد بدر بانون بالعقوبات

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزير الإسكان يتفقد المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مختار مختار يفجر مفاجأة عن تدريبه للأهلي في فترة ولاية جوزيه

ميدو يكشف تشكيل الأهلي في لقاء القمة

ميدو يكشف عن دوره في انتقال محمود علاء إلى الزمالك

النحاس يكشف سر نجاح جوزيه مع الأهلي وحقيقة انتقاله عن طريق الكوبري

ميدو: موسيماني كاد ينهي مسيرة محمد شريف مع الأهلي

ميدو يكشف عن دوره في احتراف إبراهيم سعيد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 م

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

11:02 ص

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

09:09 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

01:06 ص

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

12:57 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements