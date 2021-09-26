مختار: "تمنيت الانضمام إلى الأهلي حتى لو هقعد على دكة البدلاء"

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي السابق، أن عملية انتقاله إلى القلعة الحمراء، كانت غاية في الصعوبة، مشيرًا إلى أنه تمنى الانضمام إلى صفوفه حتى إذا كان سيجلس على مقاعد البدلاء.





وقال مختار مختار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "انتقالي للأهلي كان في منتهي الصعوبة، ملف الانتقالات في هذا الزمن كان صعب جدًا".





وتابع، "في جيل السبعينات كان هناك عدد كبير من المواهب في جميع أندية مصر، وليس الأهلي والزمالك فقط، عندما شاهدني الكابتن جوهري في الملعب قال للمسئولين هذا اللاعب لابد من ضمه للأهلي".





واستكمل، "كنت أتمنى فقط التواجد على دكة الاهلي، إلا أنني بذلت قصارى جهدي، حتى أصبحت من العناصر الأساسية، انضممت في جيل كان غني بالمُبدعين".





وأضاف، "جميع المدربين كانوا يحبوني، ولكن هيديكوتي أكثر من أثر بي، وكنت ملتزم داخل وخارج والملعب، ولا أحب افتعال المشاكل، وهذا سر مشاركتي بشكل أساسي مع الاهلي".





وذكر، "عندما انتصرنا على تونس في تصفيات 78 حصلنا على مكافأة لم نكن نحلم بها، 1000 جنيه".



