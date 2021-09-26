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مي كساب لـ"لفجر الفني" :" أنا شخص عفوي والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين .. وهذة أعمالي القادمة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:13 م
مي كساب
مي كساب
آيه عبد العزيز
كشفت الفنانة مي كساب لـ"لفجر الفني" عن سبب إبتعادها عن الأعمال الدرامية والسينمائيه لفترات طويلة من حين لاخر مشيرة أنها شخص كسول علي حد وصفها، ولا تستطيع التركيز على أكثر من شيء في نفس التوقيت، وهذا الموضوع خارج عن إرادتها، فهي تحاول الموازنه بين كونها أم وفنانة بالإضافة إلي أنها تحاول انتقاء أدوارها بحرص شديد.



كما تحدثت مي كساب، عن علاقتها بالسوشيال ميديا قائلة:"علاقتي بالسوشيال ميديا ليست قوية ولست خبيرة فيها،وأنا شخص عفوي وتلقائي لاقصي درجة ولا أهتم بالتريند،وأحيانًا أكون لا أعلم كيف أقول أو أتصرف في مواقف معينة".

وأضافت:" أنا فنانة وشغلي الشاغل هو كيف سأقدم للجمهور ".


وكشفت مي كساب عن أعمالها القادمة مشيرة إلي أنه حتي الآن تنتظر كتابة مسلسل " اللعبة" الجزء الثالث وتقوم بالتحضير لالبومها الجديد " أنا ماما يلا"، كما تبحث عن شركة إنتاج لفيلم جديد من فكرتها "


وفي نفس السياق،يُعرض للفنانة مي كساب، حكاية " عقبال عوضك" من مسلسل " زي القمر" تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام بطولة محمد جمعه،هالة فاخر،رباب ممتاز،راندا عبد السلام"

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مي كساب عقبال عوضك زي القمر حكاية عقبال عوضك

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