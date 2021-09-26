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وزير الشباب والرياضة في حكومة طالبان: سنسمح للفتيات بالذهاب إلى المدارس

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:01 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

قال وزير الشباب والرياضة بالإنابة في حكومة طالبان الانتقالية، اليوم الأحد، إن الحركة ملتزمة بوعدها بالسماح للفتيات بالذهاب إلى المدارس، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                   

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                          

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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