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بالصور.. بحضور نجوم الفن والمجتمع.. حماقي يحيي حفل غنائي خاص

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:56 م
محمد حماقي
محمد حماقي
نور طلعت

احتفلت إحدى شركات الاستثمار بإطلاق باكورة مشروعاتها في مصر، حيث أعلن المهندس معتز محرم رئيس مجلس إدارة المجموعة عن بدء مشروع البرج الإداري التجاري Destino في العاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور نجوم الفن والإعلام ورجال المجتمع.

أحيا الحفل الغنائي النجم محمد حماقي، وقدم في الحفل باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.

وشهد حضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات وقيادات القطاع المصرفي ورجال الإعلام ونجوم الفن وشركات التسويق العقاري، وأبرزهم المهندس معتز محرم ورجل الاعمال سيد عيسى، والفنان عمرو سعد وحرمه والفنان ماجد المصري والاعلامى مجدى الجلاد وحرمه واللواء ناصر قطامش ورجل الاعمال محمود خميس والمهندس محمدمعتز محرم والاعلاميه هويدا يوسف السنارست محسن الجلاد وحرمه ومستشار طاهر الخولى ورامى معتزمحرم والنائب ممدوح البارودي، وقدمت الحفل الإعلامية هبة الأباصيري.

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هبه الاباصيري حماقي حفل غنائي خاص

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