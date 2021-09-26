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23 سفينة إجمالي حركة موانئ بورسعيد

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:45 م
سفينة
سفينة
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم  أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول.
ميناء شرق بورسعيد 
شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.
ميناء غرب بورسعيد 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

الكلمات المفتاحية

نوانئ بورسعيد موانئ سفن حاويات بضائع

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