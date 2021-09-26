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كشف ملابسات سرقة سيدة بالشيخ زايد

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:45 م
الأمن
الأمن
إيمان عبد العاطي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بتواجد شخص مجهول، فأسرعت للاختباء بإحدى الغرف وإغلاقها فهددها بالإيذاء فقامت بإعطائه مبلغ مالي.

وعقب انصرافه اكتشفت قيامه بسرقة مشغولات ذهبية وبعض الإكسسوارات.
تحريات أجهزة البحث الجنائي
توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائي بالجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جنياني، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بسابقة تردده على بعض المساكن المجاورة لمسكن المجني عليها وعلمه بأنها تقيم بمفردها، وبتاريخ الواقعة تسلل إلى مسكنها عن طريق الحديقة،
والباب الخلفي وارتكب الواقعة على النحو المشار إليها،

وتم بإرشاده ضبط المسروقات والمبلغ المالي وأقر بتصرفه فى المشغولات الذهبية لدى عميليه مالكي محل مصوغات ذهبية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الحوامدية، وتم ضبطهما والمشغولات الذهبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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