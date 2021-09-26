افتتاح مؤتمر "تراث مدينة القاهرة" فى دار الكتب





تحت رعاية. أ.د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة افتتحت أ.د. نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ود. أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة، منذ قليل مؤتمر تحقيق التراث تحت عنوان " تراث مدينة القاهرة بين الواقع والمأمول".



كما افتتحت سيادتها المعارض المصاحبة للمؤتمر وتشمل معرضا للكتب التراثية ومعرضا للصور النادرة لمدينة القاهرة ومبانيها التراثية، ومعرضا للحرف التراثية. وصاحبها خلال الافتتاح الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد السيد والأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور والدكتور أشرف قادوس والأستاذ ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى والدكتورة نورا عبد العظيم مقرر المؤتمر.



ويشارك في المؤتمر (26) من الأساتذة والباحثين كما يرأس جلساته العلمية الخمس نخبة من العلماء يشهد لهم بالنزاهة .



ومن الجدير بالذكر أن موضوع هذا المؤتمر يواكب مد إعلان اختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022.