وزير التعليم العالي يعلق على زياة إصابات كورونا بالتزامن مع بدء الدراسة (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يتجه للأفضل، حيث أن الموجة الرابعة لجائحة كورونا تشهد انكسارا في عدد من دول العالم.





وأشار "عبدالغفار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أننا معتادين أنه بعد انكسار الموجة الرابعة في العالم بأسابيع تبدأ تنكسر في مصر، لافتا إلى أن مصر تسجل زيادة الإصابات، ولكنها زيادة حذرة جدا.



