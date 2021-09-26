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وزير التعليم العالي يعلق على زياة إصابات كورونا بالتزامن مع بدء الدراسة (فيديو)
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:50 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يتجه للأفضل، حيث أن الموجة الرابعة لجائحة كورونا تشهد انكسارا في عدد من دول العالم.
وأشار "عبدالغفار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أننا معتادين أنه بعد انكسار الموجة الرابعة في العالم بأسابيع تبدأ تنكسر في مصر، لافتا إلى أن مصر تسجل زيادة الإصابات، ولكنها زيادة حذرة جدا.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن العام الدراسي حتى الآن سيكون تقليدي يبدأ يوم 9 أكتوبر، مطالبا الطلاب الحصول على لقاح كورونا حماية لأنفسهم ولأسرهم، معلقا: "متفوتوش الفرصة".