Advertisements

برلماني: التأمين الصحي الشامل أكبر ضمانة لتوفير رعاية صحية متكاملة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:57 م
النائب
النائب
عبداللطيف هيبة

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن الاهتمام المتزايد الذي تُوليه القيادة السياسية بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، باعتباره أحد أدوات إصلاح النظام الصحى في مصر يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة التي تركز على «بناء الإنسان» وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر.
أهداف خطة التنمية المستدامة
وأشار إلى أن أهداف خطة التنمية المستدامة المتعلقة بقطاع الصحة، تأتي تفعيلًا للمادة 18 من الدستور والتي تنص على «أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة»، ومن ثم كان مشروع التأمين الصحي الشامل تحقيقًا لالتزام دستوري.

وأضاف «فرج»، أن الدولة حريصة على الارتقاء بالقطاع الصحيى على غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا التي توفر التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين لديها حرصًا منها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع.
تحقيق التنمية البشرية
ولفت إلى أن تحقيق التنمية البشرية تأتي القضية المحورية والرئيسية لدى القيادة السياسية، حرصا منها على الاهتمام ببناء الإنسان المصري، متابعًا: «منظومة التأمين الصحى الشامل تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصةً فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية ورؤية مصر 2030».

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن جائحة كورونا بينت أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى، التي بادر بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتى تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمى.

وأوضح «فرج»، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة وترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصةً فيما يتعلق بالنواحى الأساسية للحياة، مثل الحق في الغذاء، والمسكن، والصحة، والتعليم، والعمل.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب تأمين شامل برلماني البرلمان

أخبار تهمك

رحلة العمر.. أوائل الثانوية العامة يغادرون مطار القاهرة الدولي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ليس ناصر ماهر.. بيراميدز يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة خالد الصاوي بحالة اختناق بالمصعد لتكدس الجمهور عليه عقب ندوته بالإسكندرية السيمنائي (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

اسم مفاجأة يقترب من الانضمام للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لهذا السبب... الأهلي يهدد بدر بانون بالعقوبات

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات انضمام عبدالله السعيد للزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ميسي يقود باريس أمام أحلام جوارديولا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة في باريس سان جيرمان قبل موقعة السيتي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من الضرائب بشأن الممولين على يوتيوب وفيس بوك (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 م

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

12:57 ص

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

09:09 ص

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

11:02 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

01:06 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements