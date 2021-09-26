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برلمانية: مصر تجني ثمار تطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 01:59 م
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
عبداللطيف هيبة
أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تجني ثمار تطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية خلال الفترة الحالية، وأرجعت اهتمامها بها نظرًا لتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري وإدخال عملة أجنبية للدولة.

الحرف اليدوية والتراثية
وأشارت عطوة، خلال البيان الصادر لها، إلى أن معرض ديارنا شهد توسعًا كبيرًا في الأونة الأخيرة، حيث تم عقد 15 معرضًا لـ«ديارنا» في السنة الواحدة خلال آخر عامين، وذلك في محافظات الجمهورية، كما أنه يضم 300 عارض، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقوم على اقتصاديات على غرار ما حدث في منطقة شرق آسيا، وهو ما حاولت الدولة المصرية أن تنتهجه في هذه الفترة من خلال الترويج لها عبر المعارض المختلفة.

فرص عمل
وأضافت عضو مجلس النواب، أن التوسع في المنتجات اليدوية سيفتح آفاق وفرص عمل مختلفة، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب، والعمل على تدوير عجلة الإنتاج بطرق مختلفة من توفير مواد خام وأيدي عاملة وتسويق للمنتجات، وبالتالى يجب أن تتضافر جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمستثمرين نحو الاهتمام وتطوير الحرف اليدوية بشكل يضمن استمراريتها وعدم زوالها.

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النائبة مايسة عطوة الحرف اليدوية والتراثية البرلمان

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