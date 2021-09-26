كريم حسن شحاتة يوجه نصيحة لـ"موسيماني"

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن الموزمبيقي ميكيسوني يحتاج لتوظيف جديد داخل الملعب، مشيرًا إلى أن اللاعب يملك إمكانيات مميزة للغاية.





وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "بيتسو موسيماني يجب أن يوظف ميكيسوني بشكل اخر في المباريات المقبلة سواء بالدوري أو في بطولة كأس مصر".





وتابع شحاتة: "أليو ديانج مينفعش يقعد لأي حد، حيث أنه يملك إمكانيات أفضل من أي لاعب في مركزه بالأهلي".





جدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزاً هاما أمام نظيرة إنبي مساء أمس ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر بهدف مقابل لاشيء، وشهد اللقاء مشاركة ميكسوني وأليو ديانج أثناء سير أحداث اللقاء.



