تفاصيل ضبط تاجر مخدرات متلبساً بـ400 طربة حشيش في الإسماعيلية

تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة القاصين بمديرية أمن الإسماعيلية من القاء القبض علي تاجر مخدرات متلبسًا بحوزته 400 طربة من مخدر الحشيش تزن 40 كيلو جرام، وذلك حال استقلاله أحد السيارات أثناء ترويجه تلك المخدرات علي عملائه متخذ من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بداية الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء منصور لاشين مدير امن الإسماعيلية أخطارًا من العميد طلعت عبد الهادي مدير مباحث المحافظة يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة القصاصين عن قيام تاجر مخدرات بترويج مخدر الحشيش علي عملائه، متخذ من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات السرية أثبتت صحة المعلومات.

تشكيل فريق بحث

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد فيصل رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، وتم وضع خطة أمنية محكمة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم وتم ضبطه، أثناء استقلاله أحد السيارات، وبتفتيشه عثر بحوزته على 400 طربة من مخدر الحشيش، تزن 40 كيلو جرام، وهواتف محمولة، ومبالغ ماليه.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

