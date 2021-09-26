ميسي يقود باريس أمام أحلام جوارديولا

تشهد الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مباراة مثيرة بنكهة النهائي بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، بينما يحل أتلتيكو ضيفا على ميلان بملعب "سان سيرو".





ويصطدم الفريقان المتعطشان للقب واللذان باتا من أقوى الأندية الأوروبية اقتصاديا في الوقت الحالي، الثلاثاء في ملعب "حديقة الأمراء" في مباراة، سيلتقي فيها مجددا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذا تجاوز آلام الركبة التي يعاني منها، مدربه السابق في برشلونة بيب جوارديولا.





وسيحاول الفريق الباريسي الثأر من السيتي الذي أطاح به من النسخة الماضية من الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر المباراة النهائية على يد مواطنه تشيلسي.





ميسي وجوارديولا





وقد تشهد المباراة بين وصيفي بطلي النسختين الأخيرتين من البطولة، لقاء بين ميسي وجوارديولا، حال تجاوز لاعب باريس سان جيرمان الجديد إصابته.





وإذا تحقق هذا الأمر سيجتمع كلاهما لأول مرة منذ أن اصطدم برشلونة ببايرن ميونخ في 2015، وفاز البرسا بقيادة نجمه الأرجنتيني السابق وتوج لاحقا بلقبه الأخير في البطولة.





وتجمع جوارديولا وميسي رغبة مشتركة وهي الفوز بالكأس ذات الأذنين خارج برشلونة، بعدما توجا بالبطولة معا مرتين.





وتعد هذه المحاولة الأولى لميسي للفوز باللقب بقميص غير قميص البرسا، أما جوارديولا فكان على وشك الفوز النسخة الماضية، إلا أنه خسر النهائي أمام تشيلسي، كما لم ينجح مع بايرن ميونخ في تحقيق هذا الهدف.





الحلم المشترك





ولقب دوري الأبطال مازال الحلم الغالي لباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، اللذين لم تنجح محاولاتهما حتى الآن، في الظفر به للمرة الأولى، رغم أنهما مدججان بنجوم من العيار الثقيل.





وبالإضافة إلى رغبة سان جيرمان في الثأر من السيتي، فإنه يسعى للخروج من هذا اللقاء بنتيجة جيدة يعوض بها سقوطه في فخ التعادل (1-1) بالجولة الأولى أمام كلوب بروج البلجيكي.





لكن فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، صاحب خط الهجوم الناري المكون من ميسي ونيمار وكيليان مبابي، يعي أن مهمته لن تكون سهلة أمام وصيف بطل النسخة الماضية والذي استهل مشواره في النسخة الحالية باكتساح لايبزيج الألماني (6-3) ليتصدر المجموعة الأولى.





ومن ناحيته سيحاول لايبزيج تعويض هزيمته الثقيلة عندما يحل ضيفا هذه الجولة على كلوب بروج.





أتلتيكو وميلان





وفي المجموعة الثانية وفي وضع مماثل لباريس سان جيرمان، يخوض أتلتيكو مدريد الجولة الثانية، حيث يحل ضيفا على ميلان بملعب "سان سيرو"، بعدما حصد نقطة واحدة من تعادله السلبي مع بورتو في الجولة الأولى.





ومهمة أتلتيكو، الذي يقدم بداية موسم مخيبة للآمال سواء في الدوري الإسباني الذي يدافع عن لقبه أو في دوري الأبطال، لن تكون هينة أيضا، فإذا كان يسعى لتعويض تعادله في الجولة الأولى، فإن ميلان يرغب في تعويض خسارته أمام ليفربول (3-2) في انطلاقته.





ويحل ليفربول ضيفا على بورتو وأمله تحقيق الانتصار الثاني على التوالي.





دورتموند ولشبونة





وبعدما تغلب على بشكتاش التركي في الجولة الأولى (2-1)، يستقبل بوروسيا دورتموند نظيره سبورتنج لشبونة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي يتصدرها أياكس أمستردام بفارق الأهداف أمام الفريق الألماني.





واستحق أياكس، الذي يستقبل بشكتاش هذه الجولة، أن يعتلي صدارة مجموعته بعدما اكتسح سبورتنج لشبونة (1-5) على أرضه في الجولة الأولى.





مهمة الريال





ويحل المفاجأة شريف تيراسبول المولدوفي متصدر المجموعة الرابعة، ضيفا على ملعب "سانتياجو برنابيو" لمواجهة ريال مدريد الذي يحتل الوصافة بفارق الأهداف.





وفاز فريق مولدوفا على شاختار دونيتسك بهدفين نظيفين، وانتصر الريال على إنتر ميلان بهدف دون رد في الجولة الأولى.





إنجاز رونالدو





ويوم الأربعاء سيكون النجم كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، على موعد مع تحطيم الرقم القياسي للاعب الأكثر خوضا لمباريات في دوري الأبطال، وهو الإنجاز الذي يمتلكه حتى الآن الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس.





وسيخوض كريستيانو مباراته رقم 178 حينما يستقبل مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد"، فياريال في تكرار لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي والذي توج به فريق "الغواصات الصفراء".





وفي هذا اللقاء سيسعى الفريقان لتجاوز الانطلاقة السيئة بالبطولة، بعدما بات المان يونايتد يتذيل المجموعة السادسة إثر خسارته على يد يانج بويز السويسري متصدر المجموعة.





أما فياريال فسقط في فخ التعادل 2-2 أمام أتالانتا الإيطالي الذي يستقبل يانج بويز في هذه الجولة.





برشلونة وبنفيكا





ومما لا شك فيه أن الانظار ستتجه نحو مباراة برشلونة، الغارق في أزمة مؤسسية والذي يقدم أداء باهتا منذ بداية الموسم، يهدد بإقالة المدرب الهولندي رونالد كومان.





ويحتاج برشلونة لحصد 3 نقاط من زيارته لبنفيكا، بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ في الجولة الأولى ليتذيل المجموعة الخامسة.





أما البايرن متصدر المجموعة فسيستقبل دينامو كييف الذي تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع بنفيكا.





يوفنتوس وتشيلسي





وفي المجموعة السابعة، يحل إشبيلية ضيفا على فولفسبورج وليل ضيفا على رد بول سالزبورج، علما بأن الفرق الأربعة خرجت من الجولة الأولى بنقطة، لكن الفريق النمساوي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف.





وبالمجموعة الثامنة يستقبل يوفنتوس المتصدر تشيلسي الوصيف بفارق الأهداف ويحل مالمو السويدي ضيفا على زينيت سان بطرسبورج الروسي.



